صرف 20,000,000 دينار لهؤلاء من مصرف الرافدين.. نكشف انباء سار لهؤلاء من وزارة المالية

يتم البحث بشكل يومي من قبل أصحاب المشاريع الخاصة والباحثين عن العمل والطلاب عن قروض مصرف الرافدين، حيث قام المصرف بالإعلان عن صرف قروض مبادرة ريادة والتي تبدأ من مليون دينار وحتى 20 مليون، يتدرج بواقع 1 مليون دينار للطالب، وقد قام المصرف بالإعلان عن التعليمات والضوابط اللازمة للحصول على القرض، وسنوافيكم بشرح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين

بعد ان تم الاعلان عن قروض مصرف الرافدين، قام المصرف بنشر المعلومات والشروط الخاصة بقروض مبادرة الريادة، والتي تتلخص في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للقرض عراقي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمره عن 18 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.

يشترط أن يكون المتقدم مؤهل من قبل برنامج ريادة.

يجب أن يقوم المتقدم بملء الاستمارة وتحديد قيمة القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة.

يتم التقديم على القرض من خلال تطبيق مصرف الرافدين.

تعليمات قروض مصرف الرافدين

تعتبر قروض مصرف الرافدين من أهم المبادرات التي يقدمها المصرف، ولكن يجب أن يقترن المال بالكفاءة حتى يتم إستغلال هذه القروض بطريقة صحيحة، وقد اعلن مصرف الرافدين عن التعليمات الخاصة بهذا القرض والتي تكون بالشكل التالي: