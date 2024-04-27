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صرف 20,000,000 دينار لهؤلاء من مصرف الرافدين.. نكشف انباء سار لهؤلاء من وزارة المالية
قروض مصرف الرافدين
يتم البحث بشكل يومي من قبل أصحاب المشاريع الخاصة والباحثين عن العمل والطلاب عن قروض مصرف الرافدين، حيث قام المصرف بالإعلان عن صرف قروض مبادرة ريادة والتي تبدأ من مليون دينار وحتى 20 مليون، يتدرج بواقع 1 مليون دينار للطالب، وقد قام المصرف بالإعلان عن التعليمات والضوابط اللازمة للحصول على القرض، وسنوافيكم بشرح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين
بعد ان تم الاعلان عن قروض مصرف الرافدين، قام المصرف بنشر المعلومات والشروط الخاصة بقروض مبادرة الريادة، والتي تتلخص في الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم للقرض عراقي الجنسية.
- كما يجب ألا يقل عمره عن 18 سنة وألا يزيد عن 50 سنة.
- يشترط أن يكون المتقدم مؤهل من قبل برنامج ريادة.
- يجب أن يقوم المتقدم بملء الاستمارة وتحديد قيمة القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة.
- يتم التقديم على القرض من خلال تطبيق مصرف الرافدين.
تعليمات قروض مصرف الرافدين
تعتبر قروض مصرف الرافدين من أهم المبادرات التي يقدمها المصرف، ولكن يجب أن يقترن المال بالكفاءة حتى يتم إستغلال هذه القروض بطريقة صحيحة، وقد اعلن مصرف الرافدين عن التعليمات الخاصة بهذا القرض والتي تكون بالشكل التالي:
- مبلغ القرض: يكون مبلغ القرض من 1 مليون دينار وحتى 20 مليون دينار.
- نسبة الفائدة: تكون نسبة الفائدة التي قررها مصرف الرافدين 2% سنويا بالقسط المتناقص.
- مدة القرض: تصل مدة سداد القرض وحتى 10 سنوات متضمنة فترة الإمهال.
- فترة الإمهال: تكون فترة الإمهال ثلاث شهور وتشمل القسط والفائدة.
- الكفيل: يجب تقديم كفيل ضامن، كما يجب أن يكون هذا الكفيل مواطن عراقي موظف.
- يتم منح القرض دفعة واحدة وليس على دفعات متتالية.
- مقترضي ريادة: يتم صرف القرض لهم في نفس اليوم الذي يتم فيه التقديم على القرض على بطاقة ريادة.
- كما يتم إعفاء مقترضي ريادة من مبلغ الاستعلام.