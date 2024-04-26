“هتقبض كام؟؟”.. قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر مايو لجميع المستفيدين ورابط الاستعلام عن راتبك عبر mof.gov.iq فورا

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يتزايد البحث حول قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 مع اقتراب موعد الصرف الذي لا يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة، حيث تم زيادة قيمة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق بنحو 100 ألف دينار خلال الفترة الماضية لكافة المستفيدين، نظراً للغلاء المستمر للأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، واليكم رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر موقع وزارة المالية.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وقد تم ايضاح زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لكافة المستفيدين بعد اضافة 100 ألف دينار إلى الراتب الاصلي، وذلك مراعاة من الحكومة العراقية لظروف الشعب وخاصة الفئات الفقيرة والاولى بالرعاية التي تتأثر بشكل سلبي بالاوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، واليكم جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لتتعرف على راتبك الجديد:

الشخص الذي يحصل علي قيمة 500 ألف دينار سيحصل على زيادة تبلغ 100 ألف دينار.

كما ان المواطن الذي يتقاضى راتب 600 ألف دينار، فسيتم زيادته إلى 700 ألف دينار بعد الزيادة.

وان الذي يتقاضى 700 ألف ديناؤ سيصل راتبه بعد الزيادة إلى 800 ألف دينار.

هذا ويحصل الشخص على راتب قدره 900 ألف دينار سيصل راتبه بعد الزيادة 1000000 دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وقد تم اتاحة رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.

قم بادخال جميع البيانات المطلوبة لاكتمال عملية الاستعلام.

والآن سيظهر لك جميع المعلومات المتعلقة براتبك.

الأوراق المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق