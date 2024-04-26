موعد صرف رواتب المتقاعدين وكيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بتأكيد أنه يمكن الاستعلام عن قيمة معاش التقاعد بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى أي مكان، فضلًا على أن هناك أخبار منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن رواتب المتقاعدين تم تغير موعدصرفها، لذا قامت التأمينات الاجتماعية بإيضاح حقيقة هذا الأمر من خلال موقعها في صورة تصريح رسمي،بالإضافة إلى معاودة التذكير بكيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أوضحت المؤسسة العامة أنه عملية الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين تتم بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

من الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن المعاشات.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع من أجل الاستعلام عن قيمة المعاش.

إدخال بيانات صاحب راتب التقاعد

النقر على كلمة استعلام.

ظهور التفاصيل الخاصة بالراتب من حيث القيمة موعد الصرف وما إلى ذلك أمام مستخدم الموقع.

موعد صرف قيمة رواتب التقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت موعد جديد ليتم به صرف رواتب التقاعد هذا الموعد هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية فإن في هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو يؤخر يوم، وخلاف ذلك فإن الموعد ثابت من كل شهر ميلادي، حيث يتوجه المستحقين إلى صرف رواتب المتقاعدين من الأماكن المخصصة دون أن يحدث لهم أى تأخير.