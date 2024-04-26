عاجل… وزارة الأوقاف تُطلق خدمة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

قامت وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2024، حيث أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف الخالية خلال الفترة الماضية، وذلك وفق شروط ومتطلبات محددة، ومن أجل التسهيل عليهم تم توفير خدمة الاستعلام عبر الإنترنت بدون الحاجة للذهاب إلى المؤسسة نفسها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال

أطلقت وزارة الأوقاف رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال منذ عدة أيام، حيث مكنت الوزارة المتقدمين على المسابقة معرفة قبولهم أو رفضهم فيها عبر الإنترنت، وذلك من خلال التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز التنظيم والإدارة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة عبر هذا الرابط .

الضغط على أيقونة الاستعلام من أعلى الصفحة الرئيسية.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

إدخال كود التقديم في المسابقة في المكان المخصص له.

النقر على خانة استعلم، ومن ثم الانتظار لحين ظهور النتيجة.

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف للعمال الجديدة

أعلنت الجهات المختصة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله في المسابقة، حيث أكدت الوزارة على القيام باختيار المتقدم الأنسب لتلك الوظيفة الراغب في الالتحاق بها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: