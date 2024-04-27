“حالا شوف الكشوف pdf”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تعلن حتى الآن، كما لن تقوم الوزارة بتحديد موعد رسمي للكشف عنها الامر الذي أثار غضب جموع الشعب الذي ينتظر الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية ليقوم بشراء ما يريد من احتياجات الهامة له ولأسرته، واليوم نقدم لكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك بسهولة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك بعد أن تقوم الوزارة بالإعلان عنهم بعد انتهاء عمليات الفحص لكافة الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط، حيث سيتم فقط اختيار الفئات الاولى بالرعاية للاستفادة من الدعم الذي يحدد وفقا لعدد افراد الاسرة، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

الآن قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال اسم المحافظة القاطن بها المواطن، مع كتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

اضغط الآن على ايقونة “استعلام”.

ستظهر لك فورا كشوفات تضم اسماء المشمولين الذين سيحصلوت على راتب الرعاية الاجتماعية.

بعد اكتمال عملية التحميل، يمكنك فتح الملف والبحث عن الاسم لمعرفة ما إذا تم قبوله أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وبالنسبة لشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق، فهناك بعض الشروط الضرورية التي يجب توافرها، وهي كما يلي: