“دلع العيال” أحدث تردد قناة ماجد كيدز الجديد للأطفال على النايل سات والعرب سات

أحدث تردد قناة ماجد كيدز الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية ومختلفة، حيث تقدم قناة ماجد كيدز مجموعة مختلفة من البرامج والأفلام المتنوعة التي تزرع في قلوب الاطفال القيم الحميدة واحترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى تقديم بعض الأفلام الكرتونية بالغة العربية التي يستفيد منها الأطفال، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل الترددات الخاصة بقناة ماجد كيدز بشكل مباشر فتابعونا.

تردد قناة ماجد كيدز الجديد

إذا كنت ترغب في مشاهدة كل البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية على قناة ماجد كيدز التي تزرع في قلوب الأطفال القيم الأخلاقية والدينية يمكنك أن تتابع تلك السطور التالية:

تردد قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي نايل سات

إذا كنت ترغب في الحصول على التردد الجديد يمكنك أن تتابع الجدول التالي بشكل صحيح:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت ترغب في الحصول على التردد الجديد يمكنك أن تتابع الجدول التالي بشكل صحيح:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11804 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ¾

البرامج التي تقدمها قناة ماجد كيدز

قامت قناة ماجد كيدز بالعمل على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الكرتونية التي تتناسب مع الكثير من الأعمار المختلفة، حيث أنهم يعرضون مجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الكرتونية والأغاني المتنوعة، ومن أبرز تلك البرامج كما يلي: