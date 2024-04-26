“استعدوا للامتحانات” موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لكل المراحل!

أيام قليلة تفصلنا على نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 بكافة مدارس دولة العراق، لهذا يتساءل طلاب دولة العراق وأولياء أمورهم عن ‎موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، حيث أجابت وزارة التربية والتعليم العراقية على هذا السؤال موضحة موعد الامتحانات وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.

‎موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق تحديد ‎موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لجميع المراحل الدراسية مشيرة بأن جميعها سوف تبدأ في شهر مايو القادم وتستمر لمدة أسبوع يحصل بعدها الطلاب على اجازة نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية العام 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية سوف تبدأ يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2024، في حين يبدأ طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات نهاية العام 2024 يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية العام 2024 للصفوف الغير منتهية يوم الخميس الموافق الثاني من مايو لعام 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 والذي تمثل في الآتي: