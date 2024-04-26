جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الجاري 2024/2023 لكافة محافظات جمهورية مصر العربية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الجاري 2024، محور اهتمام عشرات الآلاف من الطلاب، فهم يبحثن بصورة مستمره من أجل التعرف على أولى أيام عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام الجاري على جانب تاريخ تسلسل المواد وفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، ولهذا ونتيجة لكثرة التساؤل عن إمتحانات 3 إعدادي نسرد على حضراتكم كافة التفاصيل التي تتعلق به فتابعوا معنا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

صرحت مديرية التربية والتعليم المصرية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الجاري 2023 /2024، مؤكده على أنها اتخذت الخطة الأمثل في وضع الجدول لكافة المحافظات المصرية وأضافه أنها تبدأ في منتصف شهر مايو ويستمر لمدة أسبوع لكل من الشهادة العامة والمهنية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم المصرية عن تاريخ بدأ امتحانات 3 إعدادي للترم الثاني في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق تاريخه 16 مايو 2024 ويستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

الخميس 16 مايو 2024: امتحان اللغة العربية/ امتحان التربية الدينية.

السبت 18 مايو 2024 : امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

الأحد 19 مايو 2024:امتحان اللغة الانجليزية / امتحان تكنولوجيا المعلومات.

الأثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء الموافق تاريخه 21 مايو 2024: امتحان الجبر والإحصاء/ امتحان التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024 أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية: ويعقد فيه امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة