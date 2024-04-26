الآن.. رابط سحب استدعاء المراسلة 2024 برقم الاستمارة عبر موقع onefd.edu.dz في جميع الولايات الجزائرية والاوراق المطلوبة

رابط سحب استدعاء المراسلة 2024، الالاف من الطلاب يكثفون البحث حاليا حول رابط سحب استدعاء المراسلة 2024 برقم الاستمارة وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، حيث يمكنك في دقائق سحب استدعاء المراسلة 2024 عبر موقع الديوان الوطني للتعليم و التكوين بشكل الكتروني، وسنوفر لكم خطوات سحب استدعاء المراسلة 2024 بالجزائر، وكذلك الاوراق المطلوبة، فتابعونا.

رابط سحب استدعاء المراسلة 2024

وقد تم اتاحة رابط سحب استدعاء المراسلة 2024 على شبكة الانترنت على مدار الساعة من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، كما شددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية ضرورة حضور الطلاب في الاوقات المحددة للامتحانات دون التأخير أكثر من نصف ساعة، واليكم طريقة رابط سحب استدعاء المراسلة 2024 برقم الاستمارة فقط اتبع ما يلي:

عليك زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اختر سحب استدعاء المراسلة 2024.

اختر اسم الولاية التي يقطن بها الطالب.

الآن ادخل رقم الاستمارة واسم الطالب بالكامل باللغة العربية.

الآن قم بادخال الرقم السري الوارد بالاستمارة الخاصة بك.

ادخل الآن رقم المصادقة.

قم بادخال رقم التحقق المرئي الظاهر امامك.

انقر فوق مربع الطباعة حتى يتم استخراج الاستدعاء بنجاح.

الاوراق المطلوبة للدراسة بالمراسلة في الجزائر

كما كشفت وزارة التربية الوطنية عن الاوراق المطلوبة للدراسة بالمراسلة في الجزائر التي يجب على الطالب إعدادها لتقديمها، وحتى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدراسة عن طريق المراسلة، وهي كما يلي: