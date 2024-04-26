خطوة ب خطوة العناية بالمستفيدين يوضح كيف يتم استخدام حاسبة حساب المواطن؟

وضح برنامج العناية بالمستفيدين خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن لجميع المستفيدين من الدعم الشهري، حيث يقدم البرنامج تلك الخدمة بهدف تقدير قيمة الدعم المقرر إيداعه في موعد الصرف بناء على المعطيات أو البيانات الخاصة بكل أسرة، والجدير بالذكر أن قيمة الدعم الشهري متفاوتة من أسرة لأخرى وفقا لعدد التابعين ولمصادر الدخل وأيضا الحد المانع.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن

وضح برنامج العناية بالمستفيدين الخطوات الصحيحة التي من خلالها يتم استخدام الحاسبة الالكترونية، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن. سوف تلاحظ وجود خيار “حاسبة الدعم التقديرية” في واجهة الموقع عليك النقر عليه. قم بتعبئة البيانات وتحديد حالة المستفيد سواء إن كان تابع أو مستقل. إدخال كافة البيانات المطلوبة. توضيح بيانات التابعين وأعمارهم. الضغط على خيار احسب الدعم. انتظر لدقائق معدودة. تظهر أمامك قيمة الدعم الشهري للمستفيد.

كيف يتم التسجيل في حساب المواطن؟

في السياق ذاته وضح برنامج العناية بالمستفيدين خطوات التسجيل في البرنامج لمن يرغب في الانضمام إلى قائمة المستفيدين، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: