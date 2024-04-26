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«هاتف لعشاق التميز والرقي»…هاتف Reno Oppo Reno 11 5G… ملك الأناقة!!
إذا كنت ترغب في اقتناء جهاز هاتف يتمتع بتصميم أنيق ومزود بميزات عصرية، فإن Oppo Reno 11 5G يعتبر خيارا مثاليا لك يأتي هاتف Oppo Reno 11 5G بتصميم أنيق وأنحف بسماكة 8 ملم ووزن يبلغ 182 جرام، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل، وإذا كنت ترغب في معرفة خصائص ومميزات هذا الهاتف تابع السطور التالية.
مواصفات هاتف Reno Oppo Reno 11 5G
- وفقا لموقع جي إس إم آرينا، يظهر هاتف Oppo Reno 11 5G بتصميم أنيق وأنيق مع تجربة مريحة للمستخدم عند الاستخدام، حيث يتميز بشاشة سلسة ومريحة للعين، وتحتوي الشاشة على فتحة صغيرة لكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل لتوفير صور سيلفي بجودة عالية.
- كما يتميز الهاتف بكاميرات احترافية تمكن المستخدمين من التقاط صور ذات جودة عالية في مختلف الظروف، بالإضافة إلى جودة تصنيع عالية المستوى تجعله يبدو وكأنه قطعة فنية.
- ولا يقتصر ذلك فحسب، بل تأتي تقنية الاستشعار بالبصمة المدمجة في الشاشة لضمان أمان وراحة المستخدمين في فتح الهاتف واستخدامه بكل سهولة وأمان.
مميزات هاتف Reno Oppo Reno 11 5G
- الهاتف يأتي بتصميم مميز يشمل حوافا نحيفة حول الشاشة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت وتخزين داخلي بحجم 256 جيجابايت يتميز الهاتف Reno بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة تبلغ 1080 في 2412 بيكسل، مع كثافة عرض تصل إلى 394 بيكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة نسبة سطوع تصل إلى 950 nit.
- يحتوي الهاتف على بطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتمتع بدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط، بالإضافة إلى دعمه للشحن العكسي.
- يتميز هاتف Reno من Oppo Reno 11 5G بتجربة متينة تدوم لمدة تصل إلى 4 سنوات، ويضمن تقنية الشحن السريع شحن الجهاز بالكامل في غضون 45 دقيقة فقط بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 والبلوتوث 5.3، ويتضمن أيضًا منفذ USB C لتوفير الاتصال والشحن بسهولة.