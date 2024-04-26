«هاتف لعشاق التميز والرقي»…هاتف Reno Oppo Reno 11 5G… ملك الأناقة!!

الهاتف يأتي بتصميم مميز يشمل حوافا نحيفة حول الشاشة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت وتخزين داخلي بحجم 256 جيجابايت يتميز الهاتف Reno بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة تبلغ 1080 في 2412 بيكسل، مع كثافة عرض تصل إلى 394 بيكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة نسبة سطوع تصل إلى 950 nit.