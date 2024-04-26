جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في القاهرة والشرقية والغربية وكل المحافظات وفقا لتصريحات الوزارة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، شهد الايام الماضية اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، حيث سينطلق ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 خلال ايام من الآن في جميع المحافظات، لذا نجد الطلاب يستعدون ليتجتازوا تلك الامتحانات بنجاح، واليكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

ونقدم لكم امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في أكثر من محافظة من خلال هذا المقال، وخلال تلك الفترة نجد أن الطلاب يكثفون ساعات المذاكرة أملا في الحصول على مجموع عالي يمكنهم من استكمال مشوارهم التعليمي بنجاح، واليكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني كالآتي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، فهو كما يلي:

الخميس 16 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 18 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الشرقية

وتنطلق امتحانات نهاية العام في محافظة الشرقية، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي: