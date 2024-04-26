“متاح الآن” طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024 بكل سهولة!

يمكن الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024، بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع ترقب الطلاب موعد الاختبارات بعد أن تم الإعلان والتنويه عن بدء موعد الامتحان في 22 من يونيو المُقبل، والذي من المقرر أن يبدأ الاختبار باللغة العربية ثم تليها بقية المواد الدراسية.

أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024

يبدأ أولياء الأمور بحثهم عن أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان وذلك بعد أن تمكنت الوزارة من وضع الآلية الصحيحة للحصول على رقم الامتحان:

أولًا ينبغي الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم باليمن من هنا.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار أرقام الجلوس.

ثم النقر على على أمر الثانوي علمي أو أدبي.

إضافة الاسم بشكل صحيح ودقيق.

بعدها يتم الضغط على خيار استعلام.

انتظر لحظات حتى تظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة برقم جلوس الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024

أكدت وزارة التعليم اليمنية على إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم فور الانتهاء من المراجعة والتصحيح، وفقًا للخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت من هنا.

التحديد على خيار الثاني العام.

بعد ذلك ينبغي اختيار أمر النتيجة.

بعدها ينبغي تسجيل بيانات الطالب بدقة كما تم تدوينه في الوثائق الرسمية.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي في اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية والهدف منه منح الطلاب المزيد من الوقت لتجهيز دخول الامتحان، حيث أكدت الوزارة على أن موعد الامتحانات سيبدأ في 22 يونيو 2024م.

في الختام نؤكد على أن الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن 2024، يساعد على تنظيم الاختبارات وأماكن أداء الامتحانات، كما تساهم في تحديد وضبط القاعات التي يتم بها الاختبار.