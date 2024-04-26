«وحش الهواتف الذكية»….تعرف على مواصفات ومميزات هاتف vivo X100s… مافيش احسن من كده!!

تقدم شركة فيفو إعلانا مذهلا يكشف عن نسخة محسنة لهاتفها الشهير Vivo X100s، بتحسينات ملحوظة في التصميم وتقنيات مبتكرة تضعه في المنافسة الشرسة مع أحدث الهواتف الذكية، ووفقا للمعلومات المتاحة، من المقرر أن تطلق شركة فيفو هواتفها الثلاثة X100s، X100s Pro، وX100s Ultra في شهر مايو القادم.

مواصفات هاتف Vivo X100s

يتميز هاتف X100s بتصميم فريد يتميز بإطار مسطح وتشطيب دقيق، ويضم لوحة زجاجية خلفية مقوسة قليلا بتقنية (2.5D) كما يتضمن إعداد الكاميرا في هذا الهاتف حلقة وأربعة عدسات، مما يوفر تجربة تصوير ممتاز.

يبدو أن النظام الكاميرا لم يشهد تغييرا يذكر في الهاتف X100 الجديد يضم الهاتف إعدادا متنوعا للكاميرا، بما في ذلك عدسة فائقة الاتساع بمقاس 15 مم ومنظار بمقاس 70 مم بالإضافة إلى ذلك، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل وبفتحة تصل إلى f/1.6، مما يتيح للمستخدمين تجربة تصوير مذهلة بتفاصيل فائقة الدقة في مختلف الظروف الإضاءة.

مميزات هاتف Vivo X100s