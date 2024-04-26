«شاهد توم وجيري» استقبل الآن تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة hd

قامت هيئة إدارة قنوات Space tone بإطلاق تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت القناة عن قيامها ببعض التحديثات الجديدة والتعديلات في إحداثيات القناة من أجل تحسين جودتها، ولقد تعد تلك القناة من أشهر القنوات الفضائية في الوطن العربي الخاصة بالأطفال، إذ أنها تقوم ببث برامج الكرتون الممتعة والأغاني المسلية على مدار 24 ساعة، وذلك بدون أي فواصل إعلانية مزعجة.

تردد قناة سبيس تون الجديد عبر النايل سات

يُفضل الكثيرون من الآباء والأمهات في جعل أطفالهم يشاهدون القنوات التي تناسب أعمارهم، لذلك ازداد البحث عن تردد قناة سبيس تون الجديد لهذا العام، إذ تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي بطريقة سلسة من خلالها يستطيع الطفل كسب المهارات وتنمية أفكاره بدون أي تعقيد، كما تعرض بعض البرامج الدينية التي عن طريقها يتمكن الطفل من تعلم التعاليم الإسلامية كالوضوء والصلاة، ومن أبرز البرامج التي تعرضها كرتون توم وجيري، الذي تمكن من جذب عقل الكبار قبل الصغار، كل هذا وأكثر يمكنكم مشاهدته عند ضبط التردد التالي:

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة سبيس تون 2024

بات الأمر الآن أسهل من السابق، حيث يمكن لأي شخص القيام بتنزيل القنوات الفضائية وضبط ترددها على جهاز الاستقبال بكل سهولة وبدون الحاجة إلى مجئ مختص، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية: