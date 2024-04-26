بُشرى سارة للجميع زيادة رواتب الموظفين في العراق! 2.400.000 دينار زيادة فورية من وزارة المالية!

زيادة رواتب الموظفين في العراق في ظل الدعم المستمر التي تقوم الحكومة العراقية بتقديمه لكافة المواطنين وأيضًا الأشخاص المتقاعدين، قامت وزارة المالية العراقية مؤخرًا بالإعلان عن إرسال الجداول المتعلقة بتعديل الرواتب الخاصة بالموظفين بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وهذا ما سوف نوضحه خلال مقالنا.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

قامت وزارة المالية بتوضيح أنه قد تم تعديل رواتب الموظفين حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 150% على الراتب:

حيث أن وكيل الوزارة ومن بدرجته يحصل على راتب يقدر بمبلغ 400.000 دينار عراقي.

بينما المدير العام والأشخاص الذين في درجته سوف يحصلون على مرتب قدره 500.000 دينار عراقي، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة.

كذلك فإن الدرجة الخاصة من المواطنين الموظفين سوف يحصلون على راتب يقدر بمبلغ 2 مليون دينار عراقي.

وأخيرًا يجب أن نوضح أن الزيادات تختلف وفقًا لعدد أعوام الخبرة التي يمتلكها هذا الموظف.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق بالزيادة

في حالة كنت ترغب في الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة التي بلغت 150%، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: