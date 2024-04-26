«هونر تقلب الموازين»…أطلقت شركة هونر العالمية هاتف بمميزات جبارة وبكاميرا 108 ميجابيكسل…استمتع بوقتك!!

تم إصدار الهاتف الجديد Honor 200 Lite بشكل رسمي في السوق الفرنسية من قبل شركة هونر الصينية يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومميز، ويحتوي على كاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، وفقا للمعلومات المقدمة من موقع جي إس إم آرينا المتخصص في التقنية، يتميز هاتف Honor 200 Lite من شركة هونر بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، تحتوي على دقة وضوح تبلغ 1080 × 2412 بكسل، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية تعرض هذه الشاشة مليارات الألوان، مما يوفر تجربة مرئية غنية، بالإضافة إلى ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة لضمان وضوح الصورة في أي ظروف إضاءة.

مواصفات الهاتف الجديد Honor 200 Lite

يأتي Honor 200 Lite بمجموعة متنوعة من العدسات الرائعة، حيث تمتلك الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات رئيسية، بدقة 108 ميجابكسل لضمان تفاصيل مذهلة، بالإضافة إلى عدسة زاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل لتوثيق لحظات الواسعة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الأجسام الصغيرة بكل وضوح ولإكمال تجربة التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يسمح بصور سيلفي مميزة ومكالمات فيديو ذات جودة عالية. يتم تشغيل هاتف Honor 200 Lite بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع تبلغ 6 نانومتر، وهو مجهز بوحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، كما أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت هذه الذاكرة متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وفعالة. يتميز الهاتف Honor 200 Lite ببطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، التي تتيح لك استخدامه لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر ولضمان شحن سريع وفعال، تم تجهيز الهاتف بتقنية الشحن السريع بقوة 35 وات.

مميزات الهاتف الجديد Honor 200 Lite