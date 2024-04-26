هل نزلت رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2024..هيئة التقاعد تكشف عن موعد صرف الرواتب

هناك بحث كبير على كافة منصات ومحركات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، فمن خلال البحث الكثير من قبل العديد من المواطنين في العراق، قد يتساءلون عما إذا كانت رواتب المتقاعدين قد صرفت اليوم في مصرف الرافدين بتاريخ 26 أبريل 2024، ومن خلال هذه المقالة سوف نوفر لكم خدمة لمعرفة حقيقة صرف رواتب المتقاعدين اليوم في العراق، تابعونا.

هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم مصرف الرافدين

زادت نسبة البحث من قبل العديد من الأشخاص في العراق عن ما إذا كانت رواتب المتقاعدين قد صدرت اليوم في مصرف الرافدين يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وفي هذا الموضوع قد أعلنت هيئة التقاعد سابقا أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر، وبالتالي يمكن للمواطن العراقي الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بسهولة وبساطة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم ورقم البطاقة الوطنية الاستعلام عن الراتب الخاص بك.

بعد ذلك انتقل إلى خدمة البحث عن الرواتب.

بعد ذلك، قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح.

انتظر لبضع دقائق وسيتم عرض كافة تفاصيل الراتب المتعلقة بك.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين في العراق

تم توفير مجموعة من الشروط من قبل هيئة التقاعد، وهناك عدة شروط يجب أن تتوافق معها المتقدم، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: