خطوات حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة بالسعودية 1445 والشروط المطلوبة؟

تعد خدمة استخراج رخصة القيادة إلكترونياً في السعودية واحدة من أهم الخدمات التي اهتمت المملكة العربية السعودية بتوفيرها وذلك سواء للمواطنين الأصليين أو المقيمين، حيث يوجد العديد من المواطنين الذين يريدون تجديد رخصة قيادتهم أو إصدار رخصة لأول مرة، ولكن قد يتطلب هذا الأمر منهم الكثير من الوقت، لذا أتاحت هيئة المرور إمكانية تقديم طلب لاستخراج رخصة القيادة عبر الإنترنت وبخطوات سهلة نتعرف عليها في مقالنا ولن تكون بحاجة للذهاب إلى المرور والانتظار طويلاً.

خطوات حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة بالسعودية

حتى تستخرج رخصة قيادة بكل سهولة في السعودية لابد من حجز موعد أولاً قبل الذهاب إلى المرور، ولحجز هذا الموعد اتبع الآتي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

ثم عليك بتحديد خانة أبشر للأفراد.

بعدها يتوجب تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة السر.

بعد ذلك قم باختيار تبويب الخدمات الإلكترونية لمنصة أبشر.

ثم اختر أيقونة المرور.

يتم فتح نافذة تضم جميع خدمات هيئة المرور.

حدد منها استخراج رخصة قيادة جديدة.

بعدها يتم انتقالك إلى صفحة المواعيد الخاصة بالمرور لتقوم بحجز موعد.

حدد المنطقة الأقرب لك والتي تريد استخراج رخصة القيادة منها بعد إجراء اختبار القيادة والنجاح به.

ثم اضغط على حجز الموعد.

شروط الحصول على رخصة قيادة في المملكة

هناك عدة شروط يجب اتباعها لكي تقوم بالتقديم على طلب استخراج رخصة قيادة، وهذه الشروط هي: