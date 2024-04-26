“تمويل كنف المطلقات والأرامل”.. بنك التنمية يُعلن عن إطلاق تمويل 30 ألف ريال فوري في السعودية 1445

يعتبر تمويل كنف المطلقات والأرامل من أهم وأبرز التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مما حقق هذا التمويلا نجاحًا باهرًا ومزدهرًا في دعمة الكامل لجميع المواطنين بالسعودية، مما يهدف إلى دعم السيدات الأرامل وكذلك المطلقات التي لهن احتياجات وإضطرابات اقتصادية، ليقوم هذا التمويل بتخفيف العبء الاقتصادي عنهم بأسهل وأيسر الشروط، التي نكشفها لكم عبر مقال اليوم.

ما هي شرط الحصول على تمويل كنف المطلقات والأرامل؟

يصل حجم التمويل الخاص بكنف المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية بداية من 18 ألف ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي، على أن يتم الحصول عليه وفقًا لمجموعة من الشروط المتمثلة في الأتي:-

التمويل مقدم إلى جميع السيدات الأرامل والمطلقات من عمر الـ 25 عامًا على أن لا يتجاوز عمرهن سن الـ 50 عامًا.

كذلك يجب وأن يكون لديهن حسابًا فعالًا عبر منصة أبشر السعودية.

توافر حساب بنكي لتلقي الدعم أو التمويل المخصص من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

الإلتزام بإرفاق كافة المستندات والوثائق المعنية للتقديم في تمويل كنف المطلقات والأرامل.

كذلك يجب الموافقة على جميع الشروط والضوابط الموضحة من قبل البنك لتلقي التمويل المخصص.

كيفية تقديم كنف المطلقات والأرامل

هناك مجموعة من الخطوات الأكثر أهمية لتلقي الدعم أو التمويل المقدم لكنف المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية، وفقًا للأتي:-