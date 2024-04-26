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تفاصيل قرض 150 مليون مصرف الرافدين بدون فوائد في العراق 2024 مع أبرز الفئات المشمولة بالمنح والقروض
أعلن مصرف الرافدين بالعراق عن قروض بقيمة 150 مليون دينار عراقي بدون فوائد، مما أثار الضجة داخل العراق وزاد البحث عبر الإنترنت عن تفاصيل القرض، وقد أعلن بنك الرافدين عن وجود معلومات جديدة في حالة القروض العقارية التي تتعدى قيمتها 150 مليون دينار عراقي، وتوجد أيضا قروض عقارية تقدم للمواطنين الراغبين في تجديد وتأهيل مساكنهم، وتوجد قروض شراء الأراضي السكنية ولكن بفائدة تقدر ب 6%،
قرض 150 مليون دينار عراقي مقدم من بنك الرافدين
أما بالنسبة للقرض المقدر ب 150 مليون دينار فقد أعلنت عنه إدارة البنك ويقدم القرض للموظفين والمتقاعدين العراقيين، ويتم تقديم هذا القرض لهم بهدف بناء المنزل أو ترميم المنزل أو شراء قطعة أرض سكنية، وقد أعلن البنك عن مدة تسديد القرض التي تصل إلى مدة عشر سنوات بفائدة تصل إلى 4% من قيمة القرض.
المواطنين المشمولين بالمنح والقروض في بنك الرافدين
قام البنك بالإعلان عن فئات المواطنين التي يمكن لها الحصول على القرض وهم:
- المواطنين العراقيين الذين يتم صرف رواتبهم من بنك الرافدين، ويكون الضامن لهم بطاقة الماستر كارد الخاص بالمتقدم للقرض، وكذلك تقوم بتقديم ضمان عقاري يتم رهنه لصالح البنك، وذلك بالإضافة لمبلغ القرض مضاف إليه 25%.
- أن تقوم بتقديم مواطن كفيل ويكون مرتبه في بنك الرافدين بالإضافة لتقديم ضمان عقاري لصالح البنك.
- إذا كنت مواطن متقاعد واقترب سنك من سم التأمين تكون بطاقة الماستر كارد الخاصة بك هي الضمان، بالإضافة إلى تقديم رهن عقاري أيضا للبنك، بالإضافة لمبلغ القرض زائد 25%.
- إذا تجاوزت سن التأمين قبل انتهاء القرض، يلزم الكفيل بتقديم راتبه للبنك.