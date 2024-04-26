تفاصيل قرض 150 مليون مصرف الرافدين بدون فوائد في العراق 2024 مع أبرز الفئات المشمولة بالمنح والقروض

أعلن مصرف الرافدين بالعراق عن قروض بقيمة 150 مليون دينار عراقي بدون فوائد، مما أثار الضجة داخل العراق وزاد البحث عبر الإنترنت عن تفاصيل القرض، وقد أعلن بنك الرافدين عن وجود معلومات جديدة في حالة القروض العقارية التي تتعدى قيمتها 150 مليون دينار عراقي، وتوجد أيضا قروض عقارية تقدم للمواطنين الراغبين في تجديد وتأهيل مساكنهم، وتوجد قروض شراء الأراضي السكنية ولكن بفائدة تقدر ب 6%،

قرض 150 مليون دينار عراقي مقدم من بنك الرافدين

أما بالنسبة للقرض المقدر ب 150 مليون دينار فقد أعلنت عنه إدارة البنك ويقدم القرض للموظفين والمتقاعدين العراقيين، ويتم تقديم هذا القرض لهم بهدف بناء المنزل أو ترميم المنزل أو شراء قطعة أرض سكنية، وقد أعلن البنك عن مدة تسديد القرض التي تصل إلى مدة عشر سنوات بفائدة تصل إلى 4% من قيمة القرض.

المواطنين المشمولين بالمنح والقروض في بنك الرافدين

قام البنك بالإعلان عن فئات المواطنين التي يمكن لها الحصول على القرض وهم: