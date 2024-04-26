بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الموقع الرسمي لها أو من خلال منصة مظلتي، حيث يعد برنامج الرعاية إحدى أهم وأبرز البرامج التنموية التي طرحتها الوزارة مؤخراً والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن العراقي، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة وضعت شروط وضوابط من أجل الاستفادة من هذا الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

كشفت الجهات المختصة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق خلال الأيام السابقة، حيث أطلقت الوزارة منصة مظلتي للاستعلام عن الأهلية بشكل إلكتروني، ولكي يتم إجراء ذلك لابد من اتباع الآتي:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية ومن ثم الضغط على خانة الاستعلام.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم لها.

أخيراً الضغط على تبويب استعلم، والانتظار حتى ظهور كشف الأسماء.

يمكنك تحميل الكشف من خلال النقر على تبويب طباعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

تحرص الدولة العراقية على مصلحة الشعب بأكمله وتسعى دائماً إلى تلبية متطلباته وبالأخص الطبقات الفقيرة، فمن هذا المنطلق قامت الدولة بتوجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برعاية الأسر المحتاجة والعمل على مساندتها ودعمها في مواجهة موجة غلاء الأسعار التي تمر بها البلاد، ولكي تضمن الوزارة وصول هذا الدعم المادي إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: