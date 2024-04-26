وزارة المالية في العراق تعلن أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين بزيادة جديدة مع صرف هذه الرواتب في شهر مايو 2024

أوضحت الحكومة في العراق أنها ستزيد رواتب المتقاعدين، حيث قال رئيس هيئة التقاعد إنهم يبذلون جهوداً لمساعدة المتقاعدين وتقديرهم على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم، وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل هذه الظروف، تم الاتفاق على زيادة رواتب التقاعد بقيمة تصل إلى 100,000 دينار عراقي، لذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل في هذا المقال الذي وافقت عليه وزارة المالية.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين سلم الرواتب الجديد وموعد الصرف لشهر مايو 2024

وفرنا لكم سلم الرواتب الجديد بعد قرار الزيادة من خلال ما يلي:

سيتم زيادة راتب الشخص الذي يتقاضى 500 ألف دينار عراقي إلى 600 ألف دينار عراقي.

سيتم زيادة راتب الشخص الذي يقبض 600 ألف دينار عراقي إلى 700 ألف دينار عراقي.

سيتم زيادة راتب الشخص الذي يحصل على 700 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي.

أيضا سيتم زيادة راتب الشخص الذي يحصل على 800 ألف دينار عراقي إلى 900 ألف دينار عراقي.

يجب أن نذكر أن رواتب المتقاعدين لشهر مايو تصرف في بداية الشهر وليس في أيام العطل الرسمية في البلاد، وذلك حسب قرار الحكومة العراقية.

الشروط اللازمة لصرف زيادة رواتب المتقاعدين

أضافت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدد من الشروط لكي يستفيد المواطن من قرارات الزيادة على راتب التقاعد، وهي في ما يلي: