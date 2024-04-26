سجل إلكترونيا .. رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس احصل على منحة وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 قامت الحكومة التونسية بتوفيره للمواطنين، حيث يعد هذا البرنامج من أهم المنح التي توفرها الدولة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ويتم صرف المنحة طبقًا لبعض الضوابط والشروط اللازم توفرها من أجل تحديد المستفيدين، وفي السطور التالي نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع كما نعرفكم على الموقع الرسمي لتلقي الطلبات وخطوات التسجيل وشروط الاستحقاق.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024

قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التونسي بتوفير رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 حتى يساعد المواطنون في التقديم على هذه المنحة بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي التابع ل وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس .

ثم سجل اسم المستخدم وكلمه المرور في الأماكن المخصصة لها وانقر على زر تسجيل الدخول.

أما اذا لم يكن لديك حساب مفعل عندها قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك انقر على أيقونة منحه 300 دينار ستجدها في القائمة الرئيسية.

ثم اسجل جميع البيانات اللازمة بعدها قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على زر التسجيل في المنحة بعدها ستستقبل رسالة على الهاتف الخاص بالمتقدم والمسجل على الموقع تعرفك بالقبول أو الرفض بعد فحص الطلب عن طريق الجهات المختصة.

شروط منحة 300 دينار تونس

بعد أن وضحنا رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024، يجب أن نشير الى الشروط اللازم توافرها للقبول في هذا الدعم، وهي كالتالي: