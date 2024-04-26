“زقططوا يا أطفال مع حكايات بطوط الشقي” نزل بأعلى إشارة تردد قناة بطوط على نايل سات 2024!

تقوم القناة الفضائية بطوط المتخصصة في عرض محتوى تعليمي وترفيهي مناسب للأطفال في الوطن العربي، حيث أنها تتميز بما من محتوى مختلف ومتميز من البرامج وعروض الرسوم المتحركة وكذلك يتم تقديم أفلام تعليمية، حيث تهدف قناة بطوط إلى تعزيز روح الإبداع والقدرة الفكرية للطفل، وكذلك تقديم العديد من المهارات المرئية خلال العروض المقدمة، ولقد تم توضيح تفاصيل التردد الذي يمكن من خلاله تثبيت القناة وبث جميع عروضها، وخلال السطور التالية سيتم عرض أهم بيانات تردد قناة بطوط.

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات 2024

تتزايد تساؤلات الأهالي في كافة الدول وعمليات البحث المتواصلة عن تردد القناة الفضائية بطوط الجديد، ويتم بث هذه القناة على القمر الصناعي الشهير نايل سات، ولقد تم نشر آخر التحديثات الخاصة بالتردد على صفحة قناة بطوط على موقع إكس وكذلك على اليوتيوب، حيثُ هناك العديد من المتابعين الذي يرغبون بمعرفة التردد، ولقد جاءت بيانات تردد كما يلي:

تردد قناة بطوط على نايل سات الجديد 2024

التردد الجديد لقناة بطوط هو: 11594.

معدل الترميز المستخدم هو: 27500.

عامل تصحيح القناة هو: ⅚.

وضع استقطاب قناة بطوط يكون عمودي.

خطوات تثبيت قناة بطوط بالتردد الجديد

يتم النقر على زر menu القائمة الموجود في الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثم يتم تحديد طريقة الإدخال اليدوية.

بعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي المحدد لتثبيت القناة منه.

يجب بعد ذلك إدخال البيانات المتعلقة بالتردد التي تم ذكرها.

فور الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على تبويب بحث.

تظهر القناة بعد ذلك على الشاشة يتم الضغط على تبويب حفظ، وبذلك يكون تم تثبيت قناة بطوط على الريسيفر.

عروض وبرامج قناة بطوط 2024

تميزت قناة بطوط بقائمة من الأغاني وأفلام الرسوم المتحركة المتميزة، ومن أهم عروض قناة بطوط كل ما يأتي: