“استعلم عنها الآن” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية كشوف pdf

يسعى الكثير من المواطنين العراقيين لمعرفة أسماء برامج الرعاية الاجتماعية الأخيرة الوجبة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي من المفترض تقديمها لجميع المستحقين، يمكن الاطلاع على هذه البرامج والاستفسار عن الدعم المقدم من خلال المنصة الرسمية ويمكنك في هذا المقال التعرف على خطوات الاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العراق حاليا، وتراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، تتزايد حاجة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة إلى برامج الدعم، تسعى هذه البرامج إلى تقديم الدعم الضروري لتلك الفئات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوجبات الغذائية الأساسية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بوضع عدة شروط يجب أن تتوفر لحصول المواطن على الدعم وهي:

يجب أن تكون حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أن تكون مقيم بالعراق بصورة دائمة.

يجب ألا يكون لديك ممتلكات عالية الثمن.

يجب أن تكون أسرتك مكونة من 4 أفراد وليس أقل.

يجب ألا يكون لديك مرتب ثابت.

يجب أن يكون عمرك فوق 18 عام.

يجب عليك تقديم المستندات التي تثبت حالتك الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فلقد تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين في الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل العراقية، وخطوات الاستعلام هي: