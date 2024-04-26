الحديد رفع من جديد .. بكام سعر حديد عز اليوم بعد الارتفاع الجديد | وهل الأسمنت غلي

شهد اليوم الجمعة ارتفاع في أسعار الحديد حيث سجل اليوم سعر حديد عز اليوم ما فوق 4 ألاف، هذا وقد شهدت الفترة السابقة انخفاضًا كبيرًا في أسعار الحديد مما جعل الكثيرون يقبلون على البناء، ثم يفاجئنا اليوم الحديد بارتفاع جديد مرة أخرى بعد انخفاض متتالي على مدار الفترة السابقة، ليسجل اليوم الحديد الأسعار التي نذكرها بالتفصيل في الأسطر التالية.

سعر حديد عز اليوم

شهد اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 ارتفاع في حيث بلغ اليوم سعر الحديد للأنواع المختلفة الأسعار التالية:

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 41875 جنيها.

سعر طن حديد عز اليوم: 42881 جنيها.

سجل سعر حديد المصريين اليوم: 45000 جنيها للطن.

سعر حديد الكومي اليوم: 42000 جنيها للطن.

ووصل حديد العشري اليوم إلى سعر: 41000 جنيها للطن.

سعر حديد مصر ستيل اليوم: 42000 جنيها للطن.

وسجل سعر حديد بيانكو اليوم: 41000 جنيها للطن.

سجل سعر الحديد اليوم في شركة الجارحي: 43000 جنيها للطن.

سعر حديد الداخلية: 46000 جنيها.

ووصل سعر حديد الجيوشي اليوم: 42000 جنيها.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم: 43000 جنيها للطن.

سعر حديد عطية اليوم: 42500 جنيها للطن.

الأسمنت بكام اليوم

شهد اليوم استقرار نسي في سعر الأسمنت حيث سجل اليوم الأسمنت الأسعار التالية: