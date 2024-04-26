“احلى اغاني الاطفال” تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات karameesh TV kids نزلها وفرح اطفالك

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات يعد وجود قناة فضائية آمنة على الأطفال في السن الصغير من أهم الأشياء التي تساعد الأمهات في السيطرة على أطفالهم في السن الصغير، حيث يتجه كل الصغار إلى قضاء الوقت أمام منصات التواصل الإجتماعي المختلفة والتي تفتقد كثير من المعايير الصحيحة، لذلك تميز قناة كراميش عن باقي القنوات وأصبح تردد القناة من أكثر ما يبحث عنه الآباء والأمهات.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

التسلية والترفيه وقضاء وقت مرح يشعر فيه الطفل بالسعادة هو أقصى أمنيات الأطفال الصغار، والأمان والاطمئنان هما مطلب مشروع لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائهم من مشاهدة ما لا يليق بهذا العمر، وتلك الاحتياجات اجتمعت معا في تردد قناة كراميش الجديد 2024، وباتت قناة كراميش أولى قنوات الأطفال في كافة دول الوطن العربي ومن ثم البحث عن ترددها مستمر، حيث أنها القناة الوحيدة التي تمتلك كل المميزات لأنها محطة مفتوحة، وتبث برامجها بجودة مرتفعة من حيث الصوت والصورة، وجاء التردد الحديث للقناة على القمر نايل سات كما يلي:

تردد: 11605.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

من المميزات الأخرى لقناة كراميش وجود أكثر من تردد على عدة أقمار صناعية أخرى، ومن أهم تلك الأقمار عربسات الذي يغطي العديد من الدول ويكون تردد قناة كراميش.11390، أما عن الاستقطاب فيكون أفقي وفيما يتعلق بمعدل الترميز فيظبط على 27500 وأخيرا يكون معامل تصحيح الخطأ 6/5.

بعد تحميل أي من الاحداثيات السابقة لقناة كراميش يمكن لطفلك مشاهدة أجمل الأغاني والأناشيد، التي تكررها القناة على مدار اليوم بالإضافة إلى برامج التربية الأخرى.