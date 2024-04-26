رابط الاستعلام اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024 المقبولين بصيغة pdf الوجبة الجديدة

لقد تم الإعلان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار داخل العراق عن الأسماء الجديدة وذلك للمتعاقدين على الوحدات السكنية ضمن مشروع مدينة بسماية، والذي قد تم القيام بطرحه خلال المدة الماضية من أجل شراء وحدات سكنية إلى المواطنين داخل العراق، وقد قامت الهيئة الوطنية للاستثمار بتوضيح المواعيد الخاصة بمراجعة المقبولين من أجل إكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد والقيام بسداد التكاليف، وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا بعض المعلومات حول هذا الموضوع.

الاستعلام عن اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية

لقد قامت الهيئة الوطنية للاستثمار بإطلاق مشروع مدينة بسماية السكني فهو يهدف من أجل توفير وحدات سكنية تكون مريحة وعصرية وذلك بأسعار تكون تنافسية يكون بإمكان المواطنين القيام بسدادها تبعًا للعقد وما يتناسب مع جميع الإمكانيات المادية لمن يريدون أن يمتلكوا وحدات سكنية داخل مدينة بسماية في العراق حيث تمتاز بالحياة والتطور، ويكون بإمكانك الاستعلام عن أسماء المشملين عن طريق اتباع النقاط التالية:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسماية.

التوجه إلى القائمة الخاصة بالاستعلامات أو أيضًا الخدمات.

تحديد الاستعلام وذلك عن أسماء المسجلين في الوحدات السكنية داخل سماية في العراق.

سوف يتم منك القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية داخل المكان المخصص لها.

عليك القيام بعملية البحث.

بعد ذلك سوف تظهر لك جميع المعلومات عبر الشاشة أمامك.

أهداف مجمع سماية بالعراق

إن مجموع سماية بالعراق يهدف من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والتي سوف نعرضها لكم من خلال النقاط التالية: