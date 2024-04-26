موقع مظلتي spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 تنزيل كشوف وزارة العمل

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفير كشوف بها على منصة مظلتي، حتى تساعد جميع المواطنين في الاستعلام عنها بكل سهولة، ويعد هذا البرنامج أحد أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للفئات المحتاجة بالمجتمع مثل الأسر الفقيرة والأيتام وذوي الرعاية الخاصة وغير قادرين على العمل، والهدف من البرنامج هو تقديم يد العون لهذه الفئات من أجل منحهم حياة كريمة، ونعرفكم في السطور التالية على خطوات الاستعلام عن المقبولين وشروط التسجيل بهذا البرنامج.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 بكل سهولة، من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة وهي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

ثم سجل رقم هوية المتقدم واسم المستخدم بالصفحة الرئيسية.

بعدها اضغط على زر المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم أقوم بتحديد الوجبة التي قمت بالتقديم عليها.

بعدها سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة للتعرف على قبول بالدعم من عدمه.

ثم اضغط على زر البحث.

وفي النهاية قم بتحميل كشوف الأسماء المقبولة على جهازك.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، والغرض من هذه الشروط هو التأكد من أن دعم هذا البرنامج يصل إلى الأشخاص المستحقين للمساعدة، ومن أهم الشروط اللازم توفرها ما يلي: