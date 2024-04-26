تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات… وتابع أقوى الأفلام الكرتونية بجودة HD

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات، والتي تعد من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، وهذا ما جعل القناة تصبح على قوائم محركات البحث طيلة الشهور الماضية على الرغم من كثرة القنوات الفضائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات…..

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات، حيث تسعى إدارة القناة دائماً على توفير محتوى يليق بالأطفال من عمر 3 سنوات حنى سن 11 عام ، تقدم القناة محتوى متميز والتي تسعى من خلاله أن تعرض باقة متنوعة من الأفلام الكرتونية والفيديوهات التعليمية التي تساهم في تطوير مهارات الأطفال خاصة الأطفال في سن الحضانة والتي يجب أن يطلعوا على الكثير من الفيديوهات التعليمية التي تترسخ في عقولهم في هذا السن الصغير، ويمكنكم استقبال تردد القناة من خلال الجدول الآتي:

التردد: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيحخ الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

التشفير : مجاني.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري عن غيرها من القنوات الأخرى بفضل الصورة والألوان وجودة ونقاء الأفلام والفيديوهات المعروضة على مدار اليوم بدون تشويش أو تقطيع، هذا بالإضافة إلى أن القناة مجانبة ولا يلزم لها دفع أي اشتراكات سواء شهرية أو سنوية، وتهتم إدارة القناة دائماً بتطوير المحتوى لكي يتناسب مع كافة الأعمار و الجنسيات مع الإحتفاظ بالأصول العربية ومنع عرض أي محتوى لا يليق بالأطفال في هذا السن.