ما هي خطوات التقديم على طلب تأشيرة الزيارة العائلية والشروط المطلوبة؟ وزارة الخارجية السعودية تجيب

يوجد الكثير من الأشخاص المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وفي بعض الأحيان يرغب هؤلاء الأشخاص في إرسال زيارة عائلية لأقربائه من الدرجة الأولى سواء كان والديه أو زوجته أو أبنائه من أي مكان في العالم، لذا وضحت وزارة الخارجية بالمملكة جميع التفاصيل الذي تخص هذا الأمر من حيث الشروط والأوراق كما أعلنت عن وجود رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب تأشيرة الزيارة العائلية وبكل سهولة.

طريقة التقديم على طلب تأشيرة الزيارة العائلية

تستطيع الآن بكل سهولة تقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من خلال الإنترنت، وذلك كما أعلنت وزارة الخارجية، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك اختر أيقونة أبشر أفراد.

قم بكتابة جميع البيانات اللازمة للتسجيل.

أدخل رقم الهوية ثم اسم المستخدم في أماكنهم المحددة.

اضغط على تسجيل الدخول.

يتم فتح النافذة الرئيسية انقر فيها على الخدمات الإلكترونية.

ومنها اختر طلب زيارة عائلية وبعدها اضغط على تسجيل.

قم بإدخال جميع البيانات اللازمة لإرسال طلب الزيارة.

بعدها حدد سبب الزيارة.

أدخل جميع معلومات الزائر التي تطلب منك.

وافق على الشروط والتعهدات.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

الشروط اللازمة للحصول على طلب تأشيرة الزيارة العائلية

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، وتمثلت هذه الشروط كما التالي: