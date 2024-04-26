“عاجل بشرى سارة الموعد اتحدد أخيرا” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو تبعا لوزارة المالية وسلم الرواتب بالزيادة الجديد

قد قامت العراق بتوفير مجموعة من المساعدات المادية للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم في ظل الأسعار المرتفعة والأزمة الاقتصادية الحادثة في المجتمع والعالم بأكمله، لذلك قامت بزيادة أجور الأشخاص العاملين وكذلك المتقاعدين حتى يستطيعوا تنفيذ جميع مستلزماتهم الطبيعية من غير تقصير فيها، حيث قامت بزيادة الأجور بمبلغ قدره ألف دينار وذلك لكل شخص متقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يتساءل العديد من الأشخاص عن ذلك الموعد الذي سيصرف فيه جميع الرواتب، وقد قامت الجهات المختصة في الدولة بتحديد الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين، حيث أنه سوف يتم قبض الرواتب خلال اليوم الأول من الشهر الميلادي المقبل، وإذا صادف ذلك اليوم إجازة رسمية فسوف يتم تأخير موعد الصرف لليوم الذي يليه أو يتم تقديمه لليوم السابق له.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة

سوف تحدث زيادة في مرتبات كافة المتقاعدين وذلك بعد إعلان الدولة عن وضع زيادة مالية من أجل مساعدة المواطنين لتحقيق كافة المتطلبات الأسرية من غير وجود صعوبة ويتمكنوا من مواكبة الظروف القاسية، ويتمثل سلم رواتب المتقاعدين عقب الزيادة فيما يلي:

سوف يزيد راتب الأشخاص الذين يحصلون على مبلغ قدره 400 دينار ويصبح الراتب بعد الزيادة 500 دينار.

ويزيد راتب الحاصلين على مبلغ 500 دينار ويصبح قدر الراتب 600 دينار.

المتقاعد الذي يحصل على راتب 6000 دينار سوف يحصل على راتب 7000 دينار.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكن الاستعلام بكل سهولة عن موعد الصرف وأي شيء آخر وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات، وهي تتمثل فيما يلي: