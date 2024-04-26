“بكل تكات وحركات المحلات” طريقة عمل المكرونة النجرسكو زي المحترفين هتعجب الجميع!

طريقة عمل المكرونة النجرسكو من إحدى الوصفات المتميزة التي تجهز المكرونة بها بالصوص الأبيض، حيث أنها وصفة ليست تقليدية ويعتمد تحضيرها على إضافة الحليب، وتحرص ربات المنزل على إتقان تحضيرها بأطيب مذاق، ولهذا سيتم توضيح تفاصيل هذه الوصفة بالمقال الآتي بأكمل التفاصيل لنتيجة مرضية.

وصفة لعمل المكرونة النجرسكو

بتتبع بعض التفاصيل يمكن تحضير صينية المكرونة النجرسكو على أصولها وتتمثل وصفة إعدادها على النحو التالي:

مكونات عمل المكرونة النجرسكو

مكرونة شرائط بمقدار ربع كيلو.

قطع من صدور الدجاج بمقدار ربع كيلو.

فلفل حلو مقطع حجم صغير بمقدار نصف كوب.

زيتون شرائح بمقدار نصف كوب.

حبة من البصل مبشورة.

زيت ذرة بمقدار ملعقة حجمها صغير.

زبدة بمقدار ملعقتين حجمهم كبير.

دقيق بمقدار ربع كوب.

نصف ملعقة حجمها صغير من (البابريكا، ملح، بصل بودرة، ثوم بودرة، بهارات دجاج، فلفل أسمر)

لبن سائل بمقدار نصف كيلو.

خطوات عمل المكرونة النجرسكو