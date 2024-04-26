رابط التقديم في شركة المياه الوطنية 2024 لحملة الثانوية العامة فأعلى …. والشروط اللازمة

رابط التقديم في شركة المياه الوطنية 2024، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة والتي أعلنت عنها شركة المياه الوطنية لحملة الثانوية العامة وما يعادلها في عدد من التخصصات في شتى المناطق بالمملكة السعودية، ومن بينها الوظائف الإدارية والقانونية والأمنية والتقنية في المناطق الآتية: المنطقة الوسطتى والشرقية والمنطقة الجنوبية والغربية والشمالية،وكانت الشركة قد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الوظائف المعلن عنها، والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية …

شروط التقديم في شركة المياه الوطنية 2024

حيث أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة عن عدد من الوظائف الشاغرة بها في عدد من المجالات الهندسية والإدارية، والتقنية وغيرها من المجالات الأخرى، إلا أنها أعلنت عن أن تتوافر الشروط الآتية في الأشخاص المتقدمين .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

وأن يكون مقيم في السعودية إقامة دائمة.

أن يجيد إتقان اللغة الإنجليزية في التحدث والكتابة.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.

يجب أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة .

رابط التقديم في شركة المياه الوطنية 2024

وأعلنت شركة المياه الوطنية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الوظائف المعلن عنها ، وذلك تيسيراً على عدد كبير من الشباب الراغب في الحصول على الوظائف وإليكم الخطوات ….