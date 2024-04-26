انخفاض كبير في سعر السمك .. أسعار السمك اليوم في مصر بعد المقاطعة

أسعار السمك اليوم في مصر التي أصبحت حديث الساعة، حيث شهدت أسعار السمك في مصر انخفاض كبير بعد المقاطعة التي أعلنها أحد مواطني بور سعيد نتيجة لرفع التجار أسعار السمك لمبالغ كبيرة مبالغ فيها قائلًا لما بلد ساحليه المواطن الغلبان ميعرفش يأكل فيها أكلة سمك وهي الوجبة الأساسية بالنسبة له يبقى فيه حاجة غلط، ومنذ ذلك الحين انخفض عر السمك حتى سجل اليوم الأسعار التالية.

أسعار السمك اليوم في مصر

سجل اليوم سعر السمك انخفاضًا كبيرًا حيث وصل اليوم أسعار السمك في مصر لبعض من الأنواع السمك التالي:

سمك قشر بياض وصل سعره ما بين 120 إلى 160 جنيه مصري للكيلو.

بينما سعر سمك البياض أملس البلدي من 90 إلى 130 جنيه مصري للكيلو.

وسعر القراميط من 30 إلى 70 جنيه مصري للكيلو.

وسجل سعر المكرونة المجمدة ما بين 30 إلى 50 جنيه مصري للكيلو.

السبيط كاليماري بلغ سعره اليوم ما بين 180 إلى 400 جنيه مصري للكيلو.

سعر السمك البلطي اليوم في سوق العبور

شهد اليوم الجمعة انخفاض في أسعار السمك حيث بلغ سعر السمك البلطي اليوم نحو من 60 – 68 جنيه مصري للكيلو، بينما سعر البلطي الأسواني اليوم وصل إلى: 87.33 جنيه مصري للكيلو، وسعر السمك الفليه: 50 – 250 جنيه مصري للكيلو، جاءت هذه الأسعار بعد مقاطعة السمك الفترة السابقة نتيجة ارتفاع السمك بشكل مبالغ فيه.

أسعار السمك البورى اليوم

سجل اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 سعر السمك البوري الكبير ما بين 110 إلى 260 جنيه مصري للكيلو، وسعر السمك البوري الصغير تراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه مصري للكيلو، حيث انخفض السعر بنسبة كبيرة بالنسبة إلى الأسعار التي كانت في الفترة السابقة وتحديد في أيام عيد الفطر.