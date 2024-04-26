“جيري مجنن توم!!”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة كرتون القط والفار واجمل الاغاني طول اليوم على جميع الاقمار

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أجل أن يقوموا بتنزيل القناة على جهاز الريسيفر الخاص بهم ليتمعتوا اطفالهم الصغار بمشاهدة كرتون القط والفار، واجمل افلام الكرتون واغاني الاطفال الجميلة التي تسعدهم وتدخل البهجة إلى قلوبهم طول اليوم، وخاصة مع اقتراب حلول اجازة اخر العام، ولذا سنقدم لكم طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 بخطوات بسيطة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن لجميع الاطفال طول اليوم متابعة تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 الذي يعرض من خلاله مجموعة من افلام الكرتون والمسلسلات الكرتونية المسلية التي يحبها كافة الصغار، مثل:”الجميلة والوحش، شركة المرعبين المحدودة، رحلة البحث عن السمكة نيمو، طرازان،…”، كما تعرض القناة حلقات منفصلة متصلة من الكرتون الاشهر عالميا توم وجيري الذي تمكن من الحصول على الكثير من الجوائز، حيث يعمل الكرتون على تنمية مهارات الاطفال العقلية واكسابهم الكثير من الصفات الحسنة، واليكم تردد قناة توم وجيري 2024:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

كما جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

كذلك الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

كما يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة افلام الكرتون على مدار اليوم دون انقطاع، ودون فواصل اعلانية مملة، فقط اتبع ما يلي: