هســه توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين .. هذه الفئات فقط هي المستفيدة “حظـك حلو لو منهم”

اعلن مصرف الرافدين بالعراق عن توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، لكل من الموظفين بالقطاع الحكومي والمتقاعدين، تسهيلا وتيسيرا عليهم لقضاء احتياجاتهم، على أن يتم سداد هذه السلفة بضوابط وشروط معينة قد فرضها مصرف الرافدين، ويمكن التسجيل في هذه السلفة عن طريق اتباع خطوات بسيطة إذا توافرت كافة الشروط المطلوبة، وإذا تم الموافقة على طريقة وقيمة السداد، ولمزيد من المعلومات تابع معنا هذا المقال

قيمة سلفة مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين عن توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين بضوابط وأحكام معينة، كما قام بتوزيع قيمة السلفة بحسب قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم للحصول على هذه السلفة، وجاءت قيمة السلفة مرتبطة بقيمة الراتب على النحو التالي:

تكون قيمة السلفة 10 مليون دينار للموظفين العراقيين الذين يزيد دخلهم عن 5000 دينار عراقي.

وتكون قيمة السلفة 5 مليون دينار للموظفين الذين يقل راتبهم الشهري عن 5000 دينار.

على أن تزيد قيمة السلفة حتى 25 مليون دينار لموظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

شروط توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين

عندما أعلن المصرف عن إمكانية توزيع 10 مليون دينار مصرف الرافدين، قيد صرف هذه السلفة بعدة شروط وأحكام يجب أن تتوافر كي يتمكن المتقدم من الحصول عليها، هذه الشروط هي: