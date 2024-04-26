الوجبة السابعة PDF كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 جميع محافظات العراق

يشهد الشارع العراقي حالة من الذعر الكبير حول عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن، حيث إن الجميع من المواطنين يتساءلون بشكل مستمر حول عدم صدورها وتأخيرها عن باقي الوجبات السابقة، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلانها في أقرب وقت، وحتى تسمح لجميع المتقدمين من معرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة الجديدة أم لا.

عرض كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

ان تقوم بالدخول إلى موقع مظلتي الإلكتروني التي أطلقته الوزارة.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام بإختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية” الصفحة الرئيسية.

ليتم بعدها تحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها المتقدم.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم مثل الإسم ورقم الهوية.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع اسماء المشمولين في الوجبة السابعة بالعراق.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بالعراق 2024

من أجل التقديم في الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، لابد من إنطباق الشروط المتمثلة في الأتي:-