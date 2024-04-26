فرح قلب أولادك ونزلها .. تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات

تعد قناة طيور بيبي إحدى القنوات الترفيهية والمسلية للأطفال الرضع والصغار، حيث تحظى بشعبية واسعة المدى وكثير من الآباء والأمهات يبحثن عنها بشكل متكرر، لما تتمتع به من برامج وأناشيد مسلية وممتعة للأطفال، كمة أنها تعزز قدرات الأطفال الفكرية واللغوية من خلال الأناشيد البسيطة والسهلة التي تبثها خلال اليوم، فيما يلي نعرض لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد للاستمتاع بمشاهدة ممتعة دون تشويش أو تقطيع في الإشارة أثناء المشاهدة.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

قناة طيور بيبي في شكلها الجديد يسعى الكثير من الاسر المصرية والعربية لتنزيل ترددها الجديد بعد توقف القناة عن العمل لفترة من الوقت، وذلك لأن قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات التي يتابعها العديد من الاسر لما تقدمه من محتوى بسيط وممتع ومسلي للصغار متوافق مع العادات والتقاليد التي تكون في مجتمعنا، لذلك نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة :11258 .

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ :⅚

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310 .

معامل الاستقطاب :افقي.

عامل تصحيح الخطأ : ⅔.

معدل الترميز: 30000 .

مزايا وخصائص محتوى قناة طيور بيبي الجديدة

تعد قناة طيور بيبي من أشهر القنوات الفضائية والتي يعشق مشاهدتها العديد من الأسر العربية على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك لأنها تبث أروع الأغاني المخصصة للأطفال الصغار ومجموعة من الأغاني المحببة لدى الصغار ، فهي تقدم محتوى جذابًا يحرص على تعلم العادات والتقاليد التي في مجتمعاتنا بأسلوب سلس وسهل، كما أنها تتميز بالعديد من الخصائص من اهمها: