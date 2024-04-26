تعرض اليوم..الآن تابع الحلقة 156 مسلسل قيامة عثمان .. تردد قناة الفجر الجزائرية جميع الإقمار الصناعية

مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة رقم 157 ، حيث ينتظر الجمهور العاشق لمسلسل قيامة عثمان انطلاق الحلقة الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” الموسم الخامس، والتى يتوقع أن تحمل هذه الحلقة العديد من المفاجآت المشوقة والمثيرة، حيث ستشتد الأزمات بين أعداء الدولة العثمانية الذين يسعون جاهدين للتخلص من القائد عثمان،و في هذا السياق، تقع السيدة بالا في الأسر، ويبذل المؤسس عثمان قصارى جهده لمطاردة الخونة المتسللين بين رجاله، وسيواصل القائد القتال من أجل تحرير زوجته، وسنتابع بشغف ما سيحدث في تلك الأحداث الملحمية.

الموسم الخامس قيامة عثمان الحلقة 157:

حلقة جديدة من مسلسل “قيامة عثمان” الموسم الخامس، تحمل العديد من المفاجآت المشوقة والمثيرة،و يتم بث المسلسل على قناة اي تي في التركية، التي تنفرد بشكل حصرى بعرض هذا المسلسل التركي الضخم الذي يعد واحدًا من أهم الأعمال التي صدرت في السنوات الأخيرة، و وقد حصلت بعض القنوات على حقوق بث مسلسل “المؤسس عثمان بنأرطغرل”، ومن بين تلك القنوات قناة دعوة الإسلامية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة قطر الفضائية، وقناة الصعايدة، سيتم عرض الحلقات المترجمة باللغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع، ويتم الاعادة فى اليوم التالى.

تردد قناة اي تي في التركية عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة اى تى فى التركية: 10796

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات: