انخفض الدولار من جديد .. كام سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء بعد الانخفاض

سعر الدولار اليوم في البنوك أصبح محور تساؤل الكثيرون هذه الأيام لما يفجأنا سعر الدولار مقابل الجنيه كل يوم، حيث أصح هذه الفترة تشهد تقلب كثير في أسعار الدولار مقابل الجنيه، وإن كان هذا التقلب يسيرا إلا أنه قد إلى تغيرات كبيرة في بعض الأحيان كما حدث في السوق السوداء، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل سعر الدولار وباقي العملات في البنوك المصرية والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد اليوم الجمعة 26 أبريل انخفاض في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت اليوم البنوك الأسعار التالية:

بنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

نك قناة السويس: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجلت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 أسعار العملات لدى البنوك الأسعار التالية:

الدولار الأمريكي:شراء 47.850 جنيه، وبيع 47.950 جنيه.

اليورو: شراء 51.099 جنيه، وبيع 51.374 جنيه.

الجنيه الإسترليني: شراء: 59.444 جنيه، وبيع: 59.765 جنيه.

الدولار الكندي: شراء: 34.871 جنيه، وبيع: 35.113 جنيه.

الفرنك السويسري: شراء: 52.278 جنيه، وبيع: 52.611 جنيه.

الين الياباني (100): شراء: 30.837 جنيه، وبيع: 30.988 جنيه.

الدولار الأسترالي: شراء: 31.021 جني، وبيع: 31.307 جنيه.

الدينار الكويتي: شراء: 154.754 جنيه، بيع: 155.783 جنيه.

الريال السعودي: شراء: 12.753 جنيه، وبيع: 12.785 جنيه.

الدرهم الإماراتي: شراء: 13.038 جنيه، وبيع: 13.056 جنيه.

الدينار البحريني: شراء: 125.614 جنيه، وبيع: 127.185 جنيه.

الريال العماني: شراء: 123.055 جنيه، وبيع: 124.546 جنيه.

الريال القطري: شراء: 12.145 جنيه، وبيع: 13.151 جنيه.

الدينار الأردني: شراء: 66.993 جنيه، وبيع: 67.678 جنيه.

كما سجل اليوم سعر الدولار في السوق السوداء نحو من 49.07 جنيها للدولار الواحد، وقد انخفض أيضا السعر بمقدار م يقرب من 1 جنيه، ولعل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هذا الفترة راجعا إلى وجود استقرار في الاقتصاد المصري.