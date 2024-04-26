“المشاكسين مرة واحدة” تردد قناة توم وجيري الجديد Tom & Jerry بإشارة قوية وصورة واضحة

استطاعت قناة توم وجيري جذب العديد من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، وأصبحت هي الرائدة في عالم الأطفال، عبر تقديمها لمجموعة ملائمة من البرامج الطفولية، والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى أن القناة كذلك تقديم بتقديم برامج تعليمية لتعليم الأطفال السلوكيات وتنمية مهاراتهم واكتساب كل ما هو جديد بطريقة كوميدية أكثر ترفيهًا لملايين الأطفال، ويمكنك القيام بإستقبال قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة Tom & Jerry

هناك بعض المعلومات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي تتمكن من استقبال قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال فهو النايل سات.

التردد الخاص بقناة توم وجيري أطفال يكون 12149.

استقطاب قناة Tom & Jerry يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري أطفال يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

نزل تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry

ولكي تقوم بمعرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال Tom & Jerry لمشاهدة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية والطفولية المميزة، لابد من اتباع المعلومات التي تتمثل في الأتي:-