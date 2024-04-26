لولو يا لولو.. تردد قناة وناسه الجديد على نايل وعرب سات.. ثبتها الان

بفضل توفر مجموعة واسعة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، تمكنت قناة وناسة الفضائية Wanasa TV أن تثبت مكانتها القوية بين هذه القنوات المتميزة، وذلك بفضل محتواها المتنوع والشيق الذي يمزج بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى تقديمها للأغاني والأناشيد على مدار الساعة دون اشتراكات مدفوعة، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف مع حضراتكم عن التردد الجديد لقناة وناسه.

قناة وناسه للاطفال

تعتمد قناة وناسه على بثها القوي الذي لا يتأثر بأي تأثر من التشويش والجودة الغير جيدة وغير ذلك من العوامل التي تضعف البث وذلك يؤثر على عدد المشاهدة في كافة دول العالم العربي، ولاكن نرى ان قناة وناسه تتمتع ببث قوي غير مشوش على الاطلاق، ايضا توفر قناة وناسه باقة من اهم وافضل البرامج الكرتونية الخاصة بالاطفال، والتي تعمل على مساعدة الابوين في تربية ونشأة اطفالهم، لذلك يتم البحث على تردد قناة وناسه بشكل كبير عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

تردد قناة وناسه الجديد على نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسه