أفضل نسخة واتساب معدلة 2024 !! .. تنزيل واتساب للاعمال whatsapp business على الهواتف بمساحة صغيرة وامكانيات مذهلة !!

يعتبر واتساب أعمال إحدى إصدارات الواتساب المناسب لأصحاب المشاريع وذلك لأنه يساعدك في تعرف المستخدمين على منتجك ومشروعك كما أنه يوفر مجموعة من المميزات التي تسهل عليك الكثير وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

واتساب أعمال

تم إطلاق واتساب أعمال منذ فترة ليست كبيرة ولكنه حصل على نسب تحميل مرتفعة وذلك بسبب المميزات العديدة التي يقدمها للمستخدم وهي:

يوفر لك ميزة إنشاء كتالوج يضم المنتجات التي تقدمها وتفاصيل المنتج وذلك يسهل على العملاء الوصول للمنتج وطلبه.

يوجد ميزة تصنيف الدردشات والتي تساعدك في الوصول إلى محادثات العملاء بكل سهولة.

يمتلك واجهة سهلة الاستخدام.

يوفر خاصية الردود الإلكترونية والسريعة على العملاء.

يمكنك تحديد الوقت التي تكون الخدمة متاحة به.

يوفر لك خاصية إضافة الموقع الجغرافي.

يقدم لك خاصية الإحصائيات والتي تساعدك في التعرف على الرسائل المرسلة والرسائل التي تم استقبالها من قبل العملاء.

خطوات تحميل واتساب أعمال

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند تحميل واتساب أعمال وهي: