“هنا شوف اسمك pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، جميع الفقراء المقيمون في العراق يتابعون أي أخبار حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم صدور الكشوف الخاصة بها حتى تلك اللحظة، كما لم يتم الاعلان عن موعد الكشف عنها، ويهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة لكافة الاسر المحتاجة والفئات الاولى بالرعاية، واليكم شروط استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا قبل حلول عيد الاضحى المبارك، ليتمكن الفقراء من شراء كافة مستلزمات واحتياجات المنزل والاسرة من لحوم وملابس، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي:

قم بالدخول إلى رابط موقع منصة مظلتي الإلكترونية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

حدد المحافظة التي تقطن بها.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اضغط على كلمة “تحميل”.

سيتم تحميل الكشوف على جهازك بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 التي حددتها وزارة العمل فقد جائت كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.

ينبغي أن لا يقل عمر الرجال المتقدمين عن 18 عامًا وأن لا يتجاوز 60 عامًا.

أن لا يقل عمر السيدات عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

أن تكون الأسرة المتقدمة على الدعم لا تقل عن 4 أفراد.

بسهولة يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك سواء كان جهاز مكتبي أم هاتف ذكي، وذلك خلال الساعات القادمة بعد أن تتم الجهات المعنية مهمتها في اختيار مستحقي الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية.