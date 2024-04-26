بكام الذهب .. سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 بعد الانخفاض المتتالي الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الذي بات يبحث عنه الكثيرون، حيث يعد عيار 21 الأكثر رواجًا بين أعيرة الذهب والذي شهدت الفترة الأخيرة تغرا في سعر الذهب عيار 21 أكثر من مرة بين ارتفاع وانخفاض، هذا وقد انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 وبالأخص عيار 21 حتي بلغ سعر الذهب اليوم للأعيرة المختلفة وعيار 21 الأسعار التي نذكرها في الفِقْرة التالية.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21

شهدت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 انخفاض في أعيرة الذهب المختلفة وعيار 21 الأكثر رواجًا من بين أعيرة الذهب، حيث سجلت اليوم أسعار الذهب الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار 24: 3548.6 جنيه مصري للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21: 3105 جنيه مصري للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18: 2661.4 جنيه مصري للجرام.

ازاي احسب مصنعية الذهب عيار 21؟

يمكنك الاطلاع على قيمة المصنعية: وهي المبلغ الذي يضاف على سعر جرام الذهب الذي ذكرناه في الفِقْرة السابقة، حيث تضاف على كل جرام ذهب مبلغ من 150 إلى 200 جنيها تسمى المصنعية والدمغة، وقد تختلف اختلافًا طفيفي بين تاجر وأخر، لكن في العمور يتم إضافة هذا المبلغ والذي يتغير حسب نوع قطعة الذهب وحجم الزخرفة والمشغولات بها.

أسعار سبائك الذهب اليوم

يبحث المستثمرون دائمًا عن أسعار سبائك الذهب حيث يجدون فيها الملاذ الأمن عند اضطراب الأسعار، هذا وقد بلغ سعر سبائك الذهب اليوم للأوزان المختلفة الأسعار التالية: