استعلم الآن ….. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والتي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وأشارت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات الآتية :

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن الوزارة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم فرز الطلبات المقدمة من المواطنين للتاكد من أنهم من الفئات الأولى بالرعاية ، وأشار الوزير خلال لقاء له على إحدى القنوات العراقية أن الحكومة تسعى دائماً على دعم المواطن العراقي وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكد أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة الدعم التي الخاص ببرنامج الرعاية الإجتماعية، ويمكنكم الآن الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على تحميل الكشوفات المتاحة أمامك.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات .

في حالة عدم عثورك على اسم المستفيد فيرجى انتظار تحميل الكشوفات.

شروط الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: