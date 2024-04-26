“التأمينات الإجتماعية”.. توضح المستحقين للمعاش بعد وفاة المشترك وكيفية إضافة وريث جديد

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح الأفراد المستحقين للحصول على المعاش بعد وفاة المشترك، حيث يتم توزيع المعاش على 8 فئات مختلفة من أفراد الأسرة، وتشمل هذه الفئات الأرامل والأيتام والمعاقين وغيرهم، وذلك بهدف توفير الدعم الاجتماعي للأسر المتأثرة بفقدان المشترك، بالإضافة إلى ذلك قدمت المؤسسة توجيهات حول كيفية إضافة مشترك جديد أو وريث في حالة تغيير الحالة الاجتماعية للمشترك، مما يساعد في تحديث البيانات وضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للأسرة المعنية، هذا يهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للأسر في مثل هذه الظروف الصعبة، وضمان استمرارية تلقيهم للمساعدة المالية المناسبة.

أفراد الأسرة المستحقين للمعاش بعد وفاة المشترك

الفئات المستحقة للحصول على معاش بعد وفاة المشترك هي:

حياك الله،

يمكن للوريثة تقديم طلب إضافة وريث بعد ترك العمل عبر موقع التأمينات الالكتروني باتباع الخطوات بالرابط أدناهhttps://t.co/wyykQJWNz0

نسعد بخدمتكم pic.twitter.com/YfnmOkT28h — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 20, 2024