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“شوف اسمك بسرعة” قائمة الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر مايو جاهزة!
من أهم المواضيع التي يتساءل عنها الكثيرون هي تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أتاحت خدمة مميزة للاستعلام عن هذا المعاش بكل سهولة إلكترونيًا، وذلك لتسهيل الخطوات والخدمات على المواطنين، كما أن الوزارة أعلن أيضًا عن موعد صرف المعاش على موقعها الرسمي والذي سوف يكون في اليوم الـ 15 من كل شهر.
تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة
يمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من هذا المعاش الاستعلام عن تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال الخطوات التالية:
- أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك، والتي تظهر أمامك في الصفحة الرئيسية.
- ومن ثم يجب إدخال الرقم القومي الخاص بك.
- بعدها أضغط على أيقونة الاستعلام.
- وأخيرًا سوف تظهر النتيجة الخاصة بك على الشاشة.
شروط التقديم في تكافل وكرامة
حتى تتمكن من التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة هناك بعض الشروط التي يجب عليك استيفائها، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح تلك الشروط بالتفصيل وسوف نذكرها فيما يلي:
- أولًا يجب أن لا يكون الشخص المتقدم يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.
- كما يجب أن لا يتقاضى هذا الشخص أي معاش تأميني.
- كذلك يجب أن تكون العائلة المتقدمة لديها أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 6 و 18 عام، ويكونوا في مراحل تعليمية مختلفة.
- أما بالنسبة للمتقدمين من المسنين فيجب أن لا تقل أعمارهم عن 65 عام.
- وأيضًا يمكن الحصول عليه في حالة الإصابة بمرض يمنع من العمل، أو يقلل من قدرة الشخص على العمل.
- كما يتم إثبات هذه الإعاقة أو المرض من خلال الفحص الطبي.
- والجدير بالذكر أنه يمكن لليتامى الذين لا يحصلون على رعاية من الأم أو الأب، ولكن يحصلون عليها من أحد الأقارب الذين يكونون من الدرجة الثانية أو أبعد للحصول على هذا المعاش.