“شوف اسمك بسرعة” قائمة الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر مايو جاهزة!

من أهم المواضيع التي يتساءل عنها الكثيرون هي ‎تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أتاحت خدمة مميزة للاستعلام عن هذا المعاش بكل سهولة إلكترونيًا، وذلك لتسهيل الخطوات والخدمات على المواطنين، كما أن الوزارة أعلن أيضًا عن موعد صرف المعاش على موقعها الرسمي والذي سوف يكون في اليوم الـ 15 من كل شهر.

‎تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

‎يمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من هذا المعاش الاستعلام عن ‎تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك، والتي تظهر أمامك في الصفحة الرئيسية.

ومن ثم يجب إدخال الرقم القومي الخاص بك.

بعدها أضغط على أيقونة الاستعلام.

وأخيرًا سوف تظهر النتيجة الخاصة بك على الشاشة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

حتى تتمكن من التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة هناك بعض الشروط التي يجب عليك استيفائها، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح تلك الشروط بالتفصيل وسوف نذكرها فيما يلي: